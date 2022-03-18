Селихов рассказал, как он узнал о вызове в сборную России

Вратарь «Спартака» Александр Селихов рассказал о том, как узнал про вызов в сборную России на мартовские сборы.

«Мне позвонил Виталий Кафанов, незадолго до объявления списка, и сказал, что 21-го встречаемся в Новогорске. Я обрадовался, потому что примерно четыре года прошло с моего последнего вызова. Был ли звонок от Карпина? Нет, Валерий Георгиевич говорил, что вратари это отдельная каста и он туда не лезет», — сказал голкипер в интервью YouTube-каналу «Спартака».

Также Селихов заявил, что несмотря на отсутствие официальных матчей сборная должна быть подготовлена.

«Ну конечно с игровой точки зрения мы должны быть всегда готовы, чтобы не случилось. Это наша обязанность», — добавил игрок.

Напомним, сборная России проведет учебно-тренировочный сбор в Москве с 21 по 27 марта. В состав команды вошли 27 футболистов.