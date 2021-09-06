Смолов: «Пост был выложен мной после оглашения списка. Тот посыл не имел отношения к сборной»

Нападающий сборной России Федор Смолов объяснил свой пост в социальных сетях, который он опубликовал перед Евро-2020.

«Пост был выложен мной после оглашения списка. Тот посыл не имел отношения к сборной. У меня был сложный сезон, за что меня справедливо критиковали. Закончили сезон удачно, поэтому решил написать такой пост с цитатой музыканта, с которым я общаюсь.

Почему прибавил в этом году? Мне удалось пройти полноценные сборы. Это важно», — заявил Смолов.

Форвард не попал в итоговый состав на Евро-2020, хотя был в резервном списке. Вскоре после этого решения форвард забил гол в финале Кубка России, после чего опубликовал пост в Instagram следующего содержания: «Они не ставят на меня, но я *** (нецензурный синоним слова «обыграл». — Прим. «СЭ») их».