В гостях у Черчесова в Австрии / Итальянский сериАл с Кудиновым — в 15.00
13:00
Наш собкор в Италии Георгий Кудинов побывал в Австрии у бывшего главного тренера сборной России: Станислав Черчесов рассказал, что делает после ухода из национальной команды, как давно находится в Инсбруке и когда собирается в Москву.
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