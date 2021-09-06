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В гостях у Черчесова в Австрии / Итальянский сериАл с Кудиновым — в 15.00

13:00
Станислав Черчесов. Фото «СЭ»
Станислав Черчесов. Фото «СЭ»

Наш собкор в Италии Георгий Кудинов побывал в Австрии у бывшего главного тренера сборной России: Станислав Черчесов рассказал, что делает после ухода из национальной команды, как давно находится в Инсбруке и когда собирается в Москву.

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