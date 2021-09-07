Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Акинфеев — о роли капитана: «Руки не тряслись»

00:12
Игорь Акинфеев. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Игорь Акинфеев. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Теги:

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову рассказал, как относился к роли капитана в составе сборной России.

«Любой человек мечтает о чем-то. Ответственность еще в два раза больше. Место у меня такое на поле, которое не позволяет играть в полноги. А если ты делаешь какую-то помарку...

Капитанство — это двойная нагрузка. Но я совершенно спокойно к этому относился, никогда не мечтал им быть. Однако выбор делал главный тренер. Мне кажется, что я справлялся. Руки не тряслись», — заявил Акинфеев в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

1470 дней на больничной койке. Его называли главным талантом Англии, но в 29 лет он не нужен ни одному клубу
Фото: Мирослава Карпович из Папиных дочек заговорила о детях
Вирус Nipah выявлен у 11 человек в индийском штате Керала
Таксист изнасиловал 20-летнюю пассажирку
Польза и вред грибов для организма, как выбирать грибы в магазине
vs
0
Офсайд