Слуцкий рассказал, как Игнашевич сам вышел на замену в матче за сборную. В той игре он побил рекорд Онопко

Экс-главный тренер сборной России Леонид Слуцкий вспомнил эпизод из товарищеского матча против Хорватии (1:3) в ноябре 2015 года. В той игре защитник Сергей Игнашевич должен был побить рекорд Виктора Онопко по числу матчей за национальную команду, однако начинал игру в запасе.

— Когда мы играли товарищеский матч со сборной в Ростове против Хорватии, Игнашевич должен был побить в этой игре рекорд Онопко, — рассказал Слуцкий в эфире программы «Коммент.Шоу». — Я не настолько смел, чтобы лишить Игнашевича такой возможности, но там играл второй состав, потому что за два дня до этого мы обыграли Португалию в Краснодаре.

Было вызвано большое количество людей, хотели всех посмотреть и дать возможность проявить себя каждому. И буквально за несколько минут до окончания матча Игнашевич снял футболку и подошел сам к линии замены. Я сказал тогда: «Все, меняйте, это бесполезно!» И тогда он установил рекорд.

Игнашевичу в день рекорда можно все. Даже не важно, кого он заменил — важен сам факт замены. Я тогда не забыл его выпустить, но хотел сделать это позже.