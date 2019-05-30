"Слабых сборных не бывает". Алексей Миранчук - о матчах с Сан-Марино и Кипром

Полузащитник "Локомотива" и сборной России Алексей Миранчук заявил, что национальная команда серьезно настроена на матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Сан-Марино и Кипра.

- Уже остыли эмоции от победы в Кубке России, - сказал Миранчук в интервью пресс-слубже РФС. - Настроились на сборную, хотя всегда приятно выигрывать. Мы серьезно относимся к Кубку, поэтому у нас получается его брать. Третий кубок уже поспокойнее воспринял, но внутри все бурлило.

Брат получил небольшое повреждение. Сейчас делает процедуры, занимается. Он приедет, все нормально - будет готовиться.

Игры с такими соперниками? Мы знаем, что слабых сборных не бывает. Сейчас будем готовиться к матчам, разбирать соперника тактически, налаживать свою игру Будем настраиваться серьезно - надо брать 6 очков.



В июне национальная команда проведет два матча отборочного турнира Евро-2020. 8 июня россияне примут Сан-Марино в Саранске (начало игры – 19.00, время московское), 11 июня – Кипр в Нижнем Новгороде (21.45). "СЭ" проведет онлайн-трансляцию этих встреч.

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