Шунин объяснил, почему сборная России не смогла обыграть Таджикистан

Вратарь сборной России Антон Шунин прокомментировал ничью с Таджикистаном (0:0) в товарищеском матче.

«Показалось, что в первом тайме мы играли спокойно, а во второй половине соперник своей активностью и желанием взломать нашу оборону нарушил это спокойствие. Почему не победили? Сложно сейчас ответить на этот вопрос: надо смотреть игру, разбирать. Понятно, что выполнили не всю установку тренера. Вряд ли дело в том, что на поле было много новичков: в этом году у нас практически в каждом матче на поле появляются дебютанты.

Искусственный газон для нас не в новинку, мы играем на нем в чемпионате стабильно раз в год. Раньше это была «Уфа», сейчас – «Оренбург». В Душанбе газон не последнего поколения, но поле нормальное, ровное. Это ни в коем случае не должно быть отговоркой. Мы все были в равных условиях, играть надо на любом поле», – цитирует пресс-служба РФС Шунина.

Следующий товарищеский матч команда Валерия Карпина проведет 20 ноября в Ташкенте против сборной Узбекистана.