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Сегодня, 13:08

Шавло назвал ничью в матче Россия — Иран нормальным результатом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло оценил игру сборной России в товарищеском матче с Ираном (1:1).

«Первый тайм был неплохим, а во втором действовали неважно. Сборная собрана из разных футболистов, но они еще не сыграны. Видно было, что отдельные футболисты не соответствуют уровню даже такой национальной команды. Карпин сейчас смотрит кандидатов, а потом сформирует уже тот состав, который нужен. Иран — соперник уровня чемпионата мира, но эта команда на мундиале ничего особо не добилась. Обыграли Уэльс, но Иран — это середняк, технично играют. 1:1 на выезде — нормальный результат. Мы должны оценивать игру сборной России, а не результат. Хотим, чтобы наша команда превалировала над такими соперниками, но футболисты сборной России этого пока не могут. Это проблема в тактике и сыгранности», — приводит слова Шавло «РБ Спорт».

В следующем товарищеском матче сборная России сыграет против команды Ирака, встреча пройдет 26 марта в Санкт-Петербурге.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-shavlo-iran-serednyak-nich-ya-na-vy-ezde-dostojny-j-rezul-tat/
Футбол
Сборная Ирана по футболу
Сборная России по футболу
Сергей Шавло
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