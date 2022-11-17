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Сегодня, 17:09

Перед матчем Таджикистан — Россия произошла давка

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Болельщики на матче сборной России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

На входе на стадион в Душанбе перед товарищеским матчем Таджикистан — Россия образовалась давка, сообщил спецкор «СЭ» Максим Алланазаров.

Ранее сообщалось, что игру планируют посетить не менее 15 тысяч зрителей, из которых около 600 — болельщики сборной России.

Матч Таджикистан — Россия состоится в четверг, 17 ноября на Центральном республиканском стадионе, который вмещает 20 тысяч болельщиков.

Сборные России и Таджикистана впервые в истории сыграют друг с другом.

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Сборная России по футболу
Сборная Таджикистана по футболу
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