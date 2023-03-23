Семин назвал матчи сборной России с Ираком и Ираном возможностью напомнить о себе футбольному миру

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин поделился мнением о предстоящем товарищеском матче сборной России против команды Ирана.

«Сейчас у нашей национальной команды мало международных матчей, поэтому любая игра очень важна. Для сборной России матчи с Ираном и Ираком — возможность напомнить о себе футбольному миру. Поэтому, безусловно, игроки будут настроены на борьбу и победу, ведь они представляют российский футбол. У меня нет сомнений по поводу необходимости в проведении товарищеских встреч, сейчас это наша потребность. Только так мы сможем быть готовы к возвращению, нужно наигрывать ребят на будущее, чтобы у них была практика и взаимопонимание на поле», — приводит слова Семина «РБ Спорт».

Матч между сборными Ирана и России пройдет 23 марта. Начало — в 20.00 по московскому времени.