Сборная Сан-Марино объявила состав на матч с Россией

Объявлен расширенный состав сборной Сан-Марино на матчи с командами России и Казахстана в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, информирует пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Встреча с Россией пройдет 8 июня на стадионе "Мордовия Арена" в Саранске.

Полностью состав из 28 игроков выглядит так:

вратари – Симоне Бенедеттини ("Сан-Марино Кальчо"), Элиа Бенедеттини ("Новара", Италия), Маттео Дзаволи ("Либертас");

защитники – Мануэль Баттистини, Давиде Симончини (оба – "Либертас"), Кристиан Бролли ("Фольгоре"), Фабио Витайоли ("Тропикал Кориано", Италия), Андреа Грандони ("Мариньянесе", Италия), Энрико Касадеи ("Ювенес-Догана"), Мирко Палацци, Давиде Чезарини (оба – "Тре Пенне"), Микеле Чеволи ("Сан-Марино Кальчо");

полузащитники – Микаэль Баттистини, Энрико Голинуччи (оба – "Либертас"), Алекс Гасперони ("Тре Пенне"), Алессандро Голинуччи, Марчелло Муларони, Лука Този, Фабио Томассини (все – "Пьетракута", Италия), Маттиа Гьярди ("Тре Фиори"), Лоренцо Лунадеи, Лука Ченсони (оба – "Риччоне" Италия), Данило Ринальди ("Ла Фиорита");

нападающие – Николо Ангелини ("Доманьяно"), Филиппо Берарди ("Монополи", Италия), Марко Бернарди ("Фольгоре"), Маттео Витайоли ("Тропикал Кориано", Италия), Никола Нанни ("Кротоне", Италия).