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Сегодня, 12:40

Пономарев: «Дзюба забил три гола команде, которая ничего из себя не представляет»

Виталий Косик
Корреспондент
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Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал информацию о том, что форвард «Локомотива» Артем Дзюба не попал в расширенный состав сборной России на мартовские сборы.

«Валерий Карпин правильно сделал, что не включил в список Дзюбу. Парню уже 34 года. Он отыграл свое. Ну забил три гола команде, которая ничего из себя не представляет. «Ростов» — никакая команда, ее игроки вообще не соображают в обороне. Только один волосатый бегает там — Байрамян. Больше ничего интересного там нет. Карпин не может построить игру в обороне. Не грамотный! Он не понимает принципа игры в обороне. В отношении Дзюбы же он все делает правильно, нужно выдвигать молодежь. Может появится что-то дельное, но вряд ли.. По последним играм не увидел ничего внятного», — приводит слова Пономарева Betonmobile.ru.

Сборная России проведет учебно-тренировочный сбор с 19 по 28 марта. В понедельник, 6 марта был опубликован расширенный состав национальной команды, в который попал 41 игрок.

Дзюба в феврале этого года подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона. В матче 18-го тура РПЛ 34-летний форвард отметился хет-триком в ворота «Ростова» (3:1).

Источник: https://betonmobile.ru/veteran-tsska-dzyuba-zabil-tri-gola-komande-kotoraya-nichego-iz-sebya-ne-predstavlyaet
Артем Дзюба
Валерий Карпин
Владимир Пономарев
Футбол
РПЛ
Сборная России по футболу
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
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