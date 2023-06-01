Сборная России U17 вышла в финал Кубка БРИКС

Сборная России U17 вышла в финал Кубка БРИКС.

1 июня юношеская сборная в бразильском штате Сан-Паулу обыграла «Сантос» со счетом — 2:2, пенальти — 10:9.

У российской команды голами в основное время отметились Иван Бобер (пенальти, 31-я минута) и Артем Корнеев (39-я). В компенсированное к первому тайму время бразильцы с пенальти один мяч отыграли, а на 66-й минуте сравняли счет.

Дополнительного времени по регламенту не было и победитель определился в серии пенальти, где сильнее были российские юноши (10:9). Победный удар с 11-метровый отметки нанес вратарь Данил Ладоха.