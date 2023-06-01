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Сегодня, 19:19

Акинфеев не примет участия в ретро-матче между сборной России и «Зенитом»

Алина Савинова
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Игорь Акинфеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев не сыграет в ретро-матче между «Зенитом» и сборной России. Об этом сообщает РИА «Новости Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

31 мая сообщалось, что РФС прорабатывает вопрос организации ретро-матча между сборной России образца 2008 года и сине-бело-голубыми. Игра может пройти в Санкт-Петербурге 15 июня.

Акинфеев является бронзовым призером чемпионата Европы в составе национальной команды России.

В текущем сезоне 37-летний голкипер провел 28 матчей за ЦСКА в РПЛ, пропустил 26 мячей и 10 игр отстоял на ноль.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230601/akinfeev-1875617800.html
Игорь Акинфеев
Футбол
РПЛ
Сборная России по футболу
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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