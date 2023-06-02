Хомуха: «К результатам сборной России U17 на Кубке БРИКС надо относиться спокойно»

Бывший главный тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха высказался о результатах национальной команды до 17 лет на Кубке БРИКС, который проходит в Бразилии.

«Сборная всегда должна быть сильнее клубов, — цитирует Legalbet Хомуху. — Молодежная, основная — неважно. Поэтому к этому турниру надо относиться спокойно. Да, бразильцы рождаются с футбольным мячом, они все техничные, но в современном футболе решает не только техника, очень много факторов. Надо сыграть со своими бразильскими сверстниками. В сборной Бразилии другой уровень подготовки. Оценку преждевременно давать».

В полуфинале турнира молодежная сборная России обыграла «Сантос» (2:2, пенальти — 10:9). В финале Кубка БРИКС национальная команда сыграет против футболистов «Зенита» 2006 года рождения, матч пройдет 2 июня.