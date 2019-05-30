Сборная России проводит первую тренировку на сборе в Новогорске

Сборная России проводит первую тренировку в Новогорске в рамках подготовки к матчам отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Сан-Марино и Кипра.

- Шагаем на тренировку, - говорится в Твиттере национальной команды.

Сборная России занимает 2-е место в группе I, имея в активе 3 очка.

В июне национальная команда проведет два матча отборочного турнира Евро-2020. 8 июня россияне примут Сан-Марино в Саранске (начало игры - 19.00, время московское), 11 июня - Кипр в Нижнем Новгороде (21.45). "СЭ" проведет онлайн-трансляцию этих встреч.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира