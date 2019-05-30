18:33 | Футбол — Сборная России

Сборная России проводит первую тренировку на сборе в Новогорске

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Сборная России проводит первую тренировку в Новогорске в рамках подготовки к матчам отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Сан-Марино и Кипра

Шагаем на тренировку, - говорится в Твиттере национальной команды.

Сборная России занимает 2-е место в группе I, имея в активе 3 очка. 

В июне национальная команда проведет два матча отборочного турнира Евро-2020. 8 июня россияне примут Сан-Марино в Саранске (начало игры - 19.00, время московское), 11 июня - Кипр в Нижнем Новгороде (21.45). "СЭ" проведет онлайн-трансляцию этих встреч. 

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