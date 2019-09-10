Сборная России прилетела в Москву после матча с Казахстаном
08:18
Сборная России прибыла в Москву, сообщает официальный Twitter команды. Накануне россияне обыграли сборную Казахстана (1:0) в отборочном турнире Евро-2020. Единственный мяч забил Мариу Фернандес.
Прилетели в Москву! ??— Сборная России (@TeamRussia) September 10, 2019
До новых встреч, друзья! ??? pic.twitter.com/P3GGk9GkSU
— Прилетели в Москву! До новых встреч, друзья, — говорится в сообщении.
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Кто был лидером сборной России в матче отбора Евро-2020 с Казахстаном?
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