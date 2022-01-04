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Сборная России поздравила Романцева с 68-летием

09:14
Олег Романцев. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Олег Романцев. Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Сборная России поздравила бывшего главного тренера национальной команды и «Спартака» Олега Романцева с днем рождения.

«Олегу Ивановичу Романцеву — 68! Искренне поздравляем легенду с днем рождения! Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия!» — говорится в публикации в официальном Twitter-аккаунте сборной.

Романцев возглавлял сборную России с 1994 по 1996 год и с 1998 по 2002 год.

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