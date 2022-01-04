Сборная России поздравила Романцева с 68-летием

Сборная России поздравила бывшего главного тренера национальной команды и «Спартака» Олега Романцева с днем рождения.

«Олегу Ивановичу Романцеву — 68! Искренне поздравляем легенду с днем рождения! Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия!» — говорится в публикации в официальном Twitter-аккаунте сборной.

Олегу Ивановичу Романцеву — 68 ?



Искренне поздравляем легенду с днём рождения! Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия! pic.twitter.com/RBxonr4qvF — Сборная России ? (@TeamRussia) January 4, 2022

Романцев возглавлял сборную России с 1994 по 1996 год и с 1998 по 2002 год.