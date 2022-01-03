«Куда плыть? Фиг поймешь». Карпин показал фото с отдыха
Главный тренер сборной России Валерий Карпин в своем Instagram опубликовал новую фотографию с отдыха в Египте.
Специалист опубликовал снимок с погружения с аквалангом.
«Куда плыть? Фиг поймешь», — подписал фото тренер.
«Домой», — прокомментировала снимок Дарья Карпина.
Сборная России по итогам отборочного турнира на чемпионат мира заняла второе место в группе H, набрав в 10 матчах 22 очка. Первой стала сборная Хорватии, которая обыграла россиян в заключительном матче группового этапа (1:0) и набрала 23 очка.
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