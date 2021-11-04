«На поле он Цербер, а в жизни очень приятный парень». Сборная России поздравила Мухина с юбилеем

Сборная России поздравила полузащитника Максима Мухина с днем рождения. Сегодня хавбеку ЦСКА исполнилось 20 лет.

«Мухину — 20. Цепкий и неуступчивый, на поле он Цербер, а в жизни очень приятный парень. Поздравляем с днем рождения и желаем яркой карьеры, незабываемых матчей и здоровья!» — говорится в сообщении.

Мухин подписал контракт с ЦСКА в мае 2021 года. Всего он провел 12 матчей за клуб. У него 5 матчей за сборную России.

В ноябре российская сборная под руководством Валерия Карпина проведет два матча: против Кипра (11 ноября в 20.00 (мск), Санкт-Петербург) и Хорватии (14 ноября в 17.00, Сплит). Мухин в состав не попал.