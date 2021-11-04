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Агент о состоянии Головина: «Готов провести два матча за сборную России»

Агент рассказал о состоянии Александра Головина перед матчами сборной России в отборе на ЧМ-2022
15:50
Александр Головин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Головин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Александр Клюев, агент российского полузащитника «Монако» Александра Головина в разговоре с «СЭ» рассказал о состоянии игрока после травмы.

«Сашу уже ничего не беспокоит. Александр находится в отличных физических кондициях. Он готов провести два матча по 90 минут за сборную. Головин поедет в национальную команду с боевым настроем, с мыслями только о победе, травма уже позади. Саша готов к матчам сборной на все сто процентов», — сказал Клюев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Российский полузащитник получил повреждение паха в матче 9-го тура чемпионата Франции с «Бордо» (3:0). Из-за повреждения футболист не смог сыграть в октябрьских матчах квалификации ЧМ-2022.

В ноябре российская сборная проведет два матча: против Кипра (11 ноября в 20.00 (мск), Санкт-Петербург) и Хорватии (14 ноября в 17.00, Сплит).

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры