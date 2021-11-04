Глушаков объяснил, почему игроки сборной России не понимают, кто выйдет в стартовом составе

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков согласился, что сейчас игроки сборной Росси не понимают, кто выйдет в стартовом составе команды в ближайших матчах.

«У предыдущего тренера понимали, а сейчас — нет, — сказал Глушаков. — Потому что много нюансов, много тактики, зависит и от физического состояния игроков, в какой футбол будет играть сборная: в прессинг или от обороны, от количества игроков. Сейчас, если так посмотреть, постоянно как будто сборную кто-то сглазил, но, слава богу, есть результат. Что ни вызов в сборную, постоянно травмы, травмы, травмы. Думаю, что для тренера и тренерского штаба это головная боль, когда ты рассчитываешь на одних футболистов, а они получают травмы в клубах. Приезжают-то все в хорошем состоянии, но с травмами как-то тяжело слепить состав. То один состав, то другой. Это когда сидишь дома, лузгаешь семечки и думаешь: «А поставьте того, поставьте этого». У него головная боль. Думаю, футболисты и тренерский штаб не знают, кто будет играть».

Бывший капитан «Спартака» не стал комментировать решение главного тренера Валерия Карпина не назначать постоянного капитана в сборной России, но вспомнил историю, как болельщики красно-белых требовали лишить его повязки.

«Думаю, что Валерий Георгиевич по этой теме давно уже всем все сказал и объяснил. Моя история — это моя история. Команда в принципе меня поддержала, многие высказались, потому что история была слепленная какими-то режиссерами, такое ощущение, что по сценарию. Ничего не соответствует действительности, просто надо было убрать меня из «Спартака». Самое главное — это то, что за меня пошла команда, с ребятами которой я до сих пор общаюсь, мы в хороших отношениях. Все всё прекрасно понимают», — заявил Глушаков.