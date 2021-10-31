Сборная России по футболу поздравила гимнасток с победой в медальном зачете ЧМ
Сборная России по футболу поздравила российских гимнасток с победой в медальном зачете чемпионата мира в Японии.
«Сестры Аверины — снова лучшие! Поздравляем! На чемпионате мира в Японии наши гимнастки собрали россыпь медалей, а Дина стала 18-кратной чемпионкой мира и установила абсолютный рекорд!» — говорится в сообщении на официальной странице национальной команды в Instagram.
Чемпионат мира по художественной гимнастике проходил с 27 по 31 октября.
Сборная России заняла первое место в медальном зачете соревнований, завоевав 7 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовых медали. Россиянка Дина Аверина выиграла 5 золотых медалей и стала 18-кратной чемпионкой мира, побив рекорд Евгении Канаевой (17 золотых медалей).
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