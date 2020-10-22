Сборная России опустилась на 34-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России опустилась на 34-е место в обновленном рейтинге Международной федерации футбола, опубликованном на официальном сайте ФИФА.

У российской команды 1480 очков. В октябре сборная России проиграла команде Швеции в товарищеском матче (1:2) и сыграла вничью с командами Турции (1:1) и Венгрии (0:0) на групповом этапе Лиги наций.

В первой пятерке лучших сборных мира изменений не произошло: на первом месте находится Бельги] (1765 очков), далее идут Франция (1752), Бразилия (1725), Англия (1669) и Португалия (1661). Сборная Испании (1639) поднялась с седьмого места на шестое, опередив команду Уругвая (1637), а аргентинцы (1636) заняли восьмую строчку, обойдя хорватов (1634). Замыкает первую десятку сборная Колумбии (1631).