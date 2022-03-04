Карпин рассказал о планах сборной России на мартовский сбор

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился планами команды на мартовский сбор.

— Совещание завершено. Какие можно подвести итоги?

— Совещались, разговаривали про ближайшее будущее. Решили, что до 21 марта соберется сборная команда. После того, как тур вернули на 20-е число, 21-го соберемся и до предположительно 26-го числа сыграем, еще не знаю, с кем — находится в стадии проработки. Сыграем между собой, может, с молодежной сборной какую-то игру и 27-го разъедемся.

— То есть будет один контрольный матч?

— Да.

— Где будет сбор?

— В стадии проработки, предположительно — в Москве. Но где конкретно, пока сегодня не могу подтвердить.

— Почему среди соперников условно нет клубов? Мы знаем, что в Турции, скорее всего, мог бы матч с «Крыльями Советов»?

— Потому что молодежная сборная тоже будет собираться, им надо с кем-то играть. Мы не можем сыграть с ними?

— Какой будет состав сборной? Больше на перспективу, а не под задачи?

— Думаю, сейчас нужно вызывать тех, кто лучше себя проявляет на данный момент. Не на будущее, потому что неизвестно, когда это будет, не на прошлое, а именно на сегодняшний день.

— Планируете вызывать Миранчука и Головина?

— Нет, не планирую. Даже тупо из-за логистики. Вызывать и дергать ребят из-за этого на тренировочный сбор и не официальный матч не планирую.

— Говорили ли с футболистами? Какая у них реакция?

— В шоке все.

— А с теми, кто играет в европейских клубах, контактировали?

— Пока нет.

— Что футболисты говорят?

— Что это несправедливо. Что они еще скажут?

Из-за переноса матчей 22-го тура РПЛ на 19 и 20 марта было принято решение провести учебно-тренировочный сбор в Москве с 21 по 27 марта.