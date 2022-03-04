Валерий Карпин высказал свое мнение об иске РФС в CAS

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением об иске РФС в CAS.

— Если бы мы обыграли Хорватию и вышли на ЧМ напрямую, нас бы забанили?

— Конечно. Сто процентов. На сегодняшний день бы забанили.

— Можете вспомнить первую реакцию, когда узнали, что сборную банят на стыковой матч? Ужас, шок, воспоминания о Хорватии?

— Ничего этого не было: ни ужаса, ни шока, никаких воспоминаний не было. 24-го числа это произошло, я жене сказал, что нас в стыках не будет.

— То есть это ожидание закономерного итога?

— Не закономерного итога, но понимание, что это может быть, да.

— РФС подал иск в CAS. У вас нет надежды на то, что что-то получится? Нет ощущения, что надо работать с точки зрения, что стыки все-таки будут?

— Ощущений таких нет. Вы все читаете, все видите. Вопросы эти неуместные. А вы как считаете? В текущей ситуации это возможно? Надо готовиться к стыкам? Ну реально?

— Кажется, что в условиях, когда нет вообще никакой мотивации, надо хоть какую-нибудь придумывать. Сейчас у сборной нет никакой мотивации вообще. Понятно, что мы ищем какую-то надежду.

— Поиск надежды в безнадежной ситуации, скажем так. Да давайте надеяться, можно себя обманывать. Но это лично мое мнение, не мнение РФС, видя то, что происходит сейчас в мире, надежды у меня очень мало.

— Как вы смотрите на тему с подачей заявления в CAS? Есть ли там надежда какая-то, как контакты с РФС? Может, надежда на wild card какая-то?

— Я этим не занимаюсь, вопросы больше к РФС. Да, подали, будем подавать. Что дальше будет, не от нас зависит.

— Вы контактировали с Дюковым?

— Сегодня нет. За последнюю неделю — естественно. По телефону созванивались.

— Какая у него реакция?

— Такая же, как и у всех.

— Что он говорит? Нужна ли сборная сейчас?

— Нужна. Сборная нужна стране. Я так думаю. Страна что, не нужна, даже если она в изоляции? Нужна. И сборная тоже нужна.

Ранее РФС объявил, что направит апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне на принятое ФИФА и УЕФА решение отстранить сборные России от участия в международных соревнованиях.