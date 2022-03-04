Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 18:23

Валерий Карпин высказал свое мнение об иске РФС в CAS

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением об иске РФС в CAS.

— Если бы мы обыграли Хорватию и вышли на ЧМ напрямую, нас бы забанили?

— Конечно. Сто процентов. На сегодняшний день бы забанили.

— Можете вспомнить первую реакцию, когда узнали, что сборную банят на стыковой матч? Ужас, шок, воспоминания о Хорватии?

— Ничего этого не было: ни ужаса, ни шока, никаких воспоминаний не было. 24-го числа это произошло, я жене сказал, что нас в стыках не будет.

— То есть это ожидание закономерного итога?

— Не закономерного итога, но понимание, что это может быть, да.

— РФС подал иск в CAS. У вас нет надежды на то, что что-то получится? Нет ощущения, что надо работать с точки зрения, что стыки все-таки будут?

— Ощущений таких нет. Вы все читаете, все видите. Вопросы эти неуместные. А вы как считаете? В текущей ситуации это возможно? Надо готовиться к стыкам? Ну реально?

— Кажется, что в условиях, когда нет вообще никакой мотивации, надо хоть какую-нибудь придумывать. Сейчас у сборной нет никакой мотивации вообще. Понятно, что мы ищем какую-то надежду.

— Поиск надежды в безнадежной ситуации, скажем так. Да давайте надеяться, можно себя обманывать. Но это лично мое мнение, не мнение РФС, видя то, что происходит сейчас в мире, надежды у меня очень мало.

— Как вы смотрите на тему с подачей заявления в CAS? Есть ли там надежда какая-то, как контакты с РФС? Может, надежда на wild card какая-то?

— Я этим не занимаюсь, вопросы больше к РФС. Да, подали, будем подавать. Что дальше будет, не от нас зависит.

— Вы контактировали с Дюковым?

— Сегодня нет. За последнюю неделю — естественно. По телефону созванивались.

— Какая у него реакция?

— Такая же, как и у всех.

— Что он говорит? Нужна ли сборная сейчас?

— Нужна. Сборная нужна стране. Я так думаю. Страна что, не нужна, даже если она в изоляции? Нужна. И сборная тоже нужна.

Ранее РФС объявил, что направит апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне на принятое ФИФА и УЕФА решение отстранить сборные России от участия в международных соревнованиях.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Спартак

ТБ 2.5

23%

1.98

Ф1 (0)

19%

1.46

X2

16%

1.86
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.42

Обе забьют - да

17%

1.84

ИТБ1 (1.5)

13%

1.49
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи
Милан

X2

21%

1.73

Ф1 (0)

20%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.86
Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
1
0
Читайте также
40 лет назад суперталант ЦСКА умер после тренировки. На него рассчитывал Тихонов
Агент Селюк заявил, что санкции научат работать менеджеров и скаутов в России, а футболисты будут зарабатывать гораздо меньше
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Валерий Карпин прокомментировал срок своего контракта со сборной России

Сборная России может сыграть с молодежкой на стадионе «Динамо»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости