Сборная России может провести товарищеский матч с Кот-д'Ивуаром

Президент Федерации футбола Кот-д'Ивуара Идрисс Диалло рассказал о том, что африканская национальная команда может сыграть против сборной России.

«Игра со сборной России возможна, но нам нужно утвердить график матчей отбора к чемпионату мира и Кубку Африки. Российская сторона может отправить нам предложение, мы его рассмотрим», — приводит слова Диалло Sport24.

Кот-д'Ивуар занимает 39-е место в рейтинге ФИФА. Сборная России находится на 38-м месте в том же списке.

В марте российская национальная команда проведет 2 товарищеских игры. С Сербией (21 марта) и с Парагваем (25 марта).