Лодыгин: «Рад после 8 лет вернуться в сборную России. Для меня это важно»

Лодыгин отреагировал на свое возвращение в сборную России спустя 8 лет

Голкипер «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин прокомментировал свое возвращение в сборную России спустя восемь лет.

«Эмоции от попадания в список сборной России? Ну конечно, положительные. Рад после восьми лет возвращаться в сборную, для меня это очень важно, я к этому и стремлюсь», — приводит слова Лодыгина пресс-служба сборной России.

В последний раз Лодыгин был в заявке сборной на Евро-2016.

В рамках мартовского тренировочного сбора национальная команда России проведет 2 товарищеских матча. С Сербией (21 марта) и с Парагваем (25 марта). Обе встречи пройдут в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.