Сборная России может провести товарищеский матч с Камеруном
Как стало известно «СЭ», одним из вероятных соперников среди африканских стран для сборной России является Камерун. Матч может пройти в России до конца нынешнего года.
В начале апреля президент РФС Александр Дюков допустил проведение матчей с командами из Африки.
23 марта сборная России на выезде сыграла вничью против Ирана (1:1), а 26-го в Санкт-Петербурге обыграла Ирак (2:0).
С февраля 2022 года российские команды и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
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