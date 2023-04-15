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Динияр Билялетдинов — о санкционном списке Украины: «Вообще без понятия, почему я туда попал»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов высказался о своем попадании в санкционный список Украины.

«Вообще без понятия, почему я туда попал. В принципе не очень интересно. Повлияет ли это на мое мировоззрение? Нет, а что менять? У меня уже зрелый возраст. Непонятно, почему я там оказался вообще, но мне все равно», — приводит слова Билялетдинова ТАСС.

15 апреля президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против более чем 80 российских спортсменов и представителей спортивных организаций, среди которых оказался Билялетдинов.

Он выступал за национальную сборную России с 2005 по 2012 год.

Динияр Билялетдинов
Футбол
Сборная России по футболу
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