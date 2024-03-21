Непомнящий о матче сборных России и Сербии: «Будет упорная борьба и игра на три результата»

Российский тренер Валерий Непомнящий оценил предстоящий товарищеский матч национальных команд России и Сербии.

«Сербия действительно более чем серьезный соперник. Футболисты играют в статусных клубах и лигах. Для нас очень важно и интересно сравнить на этом уровне наше состояние. Игра важная со всех сторон. И в политическом смысле тоже. Сербы народ для нас достаточно близкий. Трудно предугадать результат матча. Будет упорная борьба и игра, как говорится, на три результата», — цитирует Непомнящего Metaratings.ru.

Товарищеский матч сборных России и Сербии состоится 21 марта в Москве на «ВТБ-Арене». Начало — в 20.00 мск. Главным арбитром встречи был назначен Арда Кардешлер из Турции.