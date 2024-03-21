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21 марта, 19:35

Деменко считает, что Карпин не уйдет из сборной России

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Экс-игрок «Краснодара» Максим Деменко предположил, что Валерий Карпин не покинет пост главного тренера сборной России в ближайшее время.

«Я не думаю, что у Карпина может потеряться мотивация. Он же работает в сборной. Понятно, в матчах с Сербией и Парагваем будет важен результат. Все будут обсуждать итоги матчей. Важно дать надежду болельщикам и экспертам на то, что у нас есть команда», — цитирует Деменко «Газета.Ru».

В четверг, 21 марта, главный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что организация готова продлить соглашение с Валерием Карпиным «за 10 секунд». Нынешнее соглашение специалиста истекает летом 2024 года.

Матч сборных России и Сербии состоится 21 марта в Москве на «ВТБ Арене». Начало — в 20.00 мск. Игру рассудит бригада турецких арбитров во главе с Ардой Кардешлером.

Источник: «Газета.Ru»
Валерий Карпин
Максим Деменко
Сборная России по футболу
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