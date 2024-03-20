Сборная Парагвая тренируется в Сочи перед матчем с Россией в Москве

Сборная Парагвая прибыла в Россию для подготовки к товарищескому матчу, сообщает пресс-служба РФС. Южноамериканцы прилетели в Сочи и тренируются на территории футбольного центра «Мацеста».

«По окончании первого занятия в Сочи игроки и штаб гостей отметили комфортные условия, хорошее состояние газона и прохладную погоду на юге России», — говорится в сообщении на сайте РФС.

Россия сыграет с Парагваем 25 марта на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало встречи — в 20.00 мск.