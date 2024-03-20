Защитник «Химок» Сергей Терехов поделился мнением о предстоящих матчах сборной России с командами Сербии и Парагвая.

«Удачи сборной в играх. Надеюсь, она победит и порадует страну», — цитирует Терехова «РБ Спорт».

Товарищеские матчи россиян с Сербией и Парагваем пройдут на стадионе «Динамо» в Москве 21 и 25 марта соответственно.