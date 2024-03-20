Терехов поделился мнением о предстоящих матчах сборной России с командами Сербии и Парагвая
Защитник «Химок» Сергей Терехов поделился мнением о предстоящих матчах сборной России с командами Сербии и Парагвая.
«Удачи сборной в играх. Надеюсь, она победит и порадует страну», — цитирует Терехова «РБ Спорт».
Товарищеские матчи россиян с Сербией и Парагваем пройдут на стадионе «Динамо» в Москве 21 и 25 марта соответственно.
На данный момент все российские команды отстранены от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА. Уже два года сборная России проводит только товарищеские игры.
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