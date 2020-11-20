Сафонов стал самым дорогим россиянином без матчей за сборную по версии Transfermarkt
Русскоязычная версия портала Transfermarkt составила символическую сборную России из числа наиболее дорогих по стоимости игроков, которые еще не выступали за главную национальную команду.
Самым дорогим стал вратарь Матвей Сафонов («Краснодар»; 11 миллионов евро). Линию защиты составили: Дмитрий Скопинцев («Динамо»; 3,5), Максим Осипенко («Ростов»; 1,5), Дмитрий Чистяков («Зенит»; 2,5) и Евгений Чернов («Краснодар»; 2,8).
Полузащитники: Даниил Уткин («Краснодар»; 3,), Наиль Умяров («Спартак»; 2,5), Даниил Лесовой («Динамо»; 2,5), Рифат Жемалетдинов («Локомотив»; 3,5), Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар»; 10). А форвардом стал Иван Игнатьев («Рубин»; 6).
Общая трансферная стоимость такого состава составила 48 миллионов евро.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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