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Сафонов стал самым дорогим россиянином без матчей за сборную по версии Transfermarkt

22:34
Матвей Сафонов. Фото ФК «Краснодар».
Матвей Сафонов. Фото ФК «Краснодар».
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Русскоязычная версия портала Transfermarkt составила символическую сборную России из числа наиболее дорогих по стоимости игроков, которые еще не выступали за главную национальную команду.

Самым дорогим стал вратарь Матвей Сафонов («Краснодар»; 11 миллионов евро). Линию защиты составили: Дмитрий Скопинцев («Динамо»; 3,5), Максим Осипенко («Ростов»; 1,5), Дмитрий Чистяков («Зенит»; 2,5) и Евгений Чернов («Краснодар»; 2,8).

Полузащитники: Даниил Уткин («Краснодар»; 3,), Наиль Умяров («Спартак»; 2,5), Даниил Лесовой («Динамо»; 2,5), Рифат Жемалетдинов («Локомотив»; 3,5), Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар»; 10). А форвардом стал Иван Игнатьев («Рубин»; 6).

Общая трансферная стоимость такого состава составила 48 миллионов евро.

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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