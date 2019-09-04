Руслан Камболов: «Мы едем в Глазго не как гости, а выступить как хозяева»

Полузащитник сборной России Руслан Камболов после тренировки отметил, что ему удалось восстановиться после напряженного графика игр в «Краснодаре». Напомним, что 6 сентября российская команда сыграет с Шотландией в матче отборочного турнира Евро-2020.

— Есть ли какие-то опасения перед этой встречей? Все-таки шотландцы будут играть у себя дома.

— Понятно, что соперник выступает дома и у него будет больше уверенности. Но мы туда едим не как гости, а выступать на чужом поле как хозяева. Думаю, это получится.

— Сегодня была фотосессия. Кто самый фотогеничный в команде?

— Это не у меня надо спрашивать. У меня ее не было (улыбается).

— Исходя из турнирной таблицы, ничья будет неплохим результатом для сборной России?

— Мы на это не смотрим. У нас задача играть максимально агрессивно и на победу.

— В августе был очень тяжелый график у «Краснодара». Вы играли почти все матчи. Каково ваше физическое состояние?

— Пару матчей я не играл. За этот период можно было восстановиться. Это как раз и получилось. Сейчас я чувствую себя намного лучше. (Елена Григорьевская)