Россия — Шотландия: все голы матча
23:10
Сборная России переигрывает команду Шотландии в матче отборочного турнира чемпионата Евро-2020.
Счет был открыт на 57-й минуте встречи, когда Александр Головин подал в самый центр, а Артем Дзюба оттеснил защитника и левой ногой пробил в правый верхний угол.
На 60-й минуте Александр Головин оставил мяч Магомеду Оздоеву, который сильным ударом забил второй гол в ворота шотландцев.
«СЭ» ведет прямую трансляцию матча Россия — Шотландия
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