В четверг, 21 марта, сборная России сыграет первый матч в 2024 году. Соперником команды Валерия Карпина станет сборная Сербии. Матч пройдет на «ВТБ Арене» в Москве. Начало игры — в 20.00 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию контрольной игры. Следите за ключевыми событиями игр сборной России в матч-центре «СЭ».

В прямом эфире матч сборных России и Сербии покажет федеральный телеканал «Матч ТВ» и платный канал «Матч! Премьер». Также встречу будет транслировать онлайн-платформа «Okko Sport» и онлайн-кинотеатр «Кинопоиск».

Сборные играли между собой шесть раз. Три победы одержала Россия, один раз победили сербы и еще два матча завершились вничью. Последний раз команды встречались в 2020-м в матчах Лиги наций УЕФА. В первой игре Россия обыграла соперника — 3:1. Ответная встреча завершилась разгромом от сербов — 5:0.

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