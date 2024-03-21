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21 марта, 13:00

Россия — Сербия: время начала прямой трансляции матча

Товарищеский матч Россия — Сербия начнется 21 марта в 20.00 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Сборная России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В четверг, 21 марта, сборная России сыграет первый матч в 2024 году. Соперником команды Валерия Карпина станет сборная Сербии. Матч пройдет на «ВТБ Арене» в Москве. Начало игры — в 20.00 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию контрольной игры. Следите за ключевыми событиями игр сборной России в матч-центре «СЭ».

В прямом эфире матч сборных России и Сербии покажет федеральный телеканал «Матч ТВ» и платный канал «Матч! Премьер». Также встречу будет транслировать онлайн-платформа «Okko Sport» и онлайн-кинотеатр «Кинопоиск».

Сборные играли между собой шесть раз. Три победы одержала Россия, один раз победили сербы и еще два матча завершились вничью. Последний раз команды встречались в 2020-м в матчах Лиги наций УЕФА. В первой игре Россия обыграла соперника — 3:1. Ответная встреча завершилась разгромом от сербов — 5:0.

Сборная России: новости и статьи, фото и видео, интервью футболистов и расписание матчей в актуальном виде на сайте.

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