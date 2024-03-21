Сербский журналист: «Сборная России при Адвокате показывала лучший в футбол в Европе»

Сербский журналист Александар Пекович рассказал, в какой период времени сборная России показывала свой лучший футбол.

«Мне нравился подбор игроков и стиль сборной при Дике Адвокате. Тогда казалось, что сборная России играла, пожалуй, в лучший футбол в Европе», — приводит слова Пековича Legalbet.

Адвокат возглавлял сборную России с 2010 по 2012 год.

Сегодня, 21 марта, сборная России сыграет с Сербией в Москве. Начало — в 20.00 мск.