Сборные России и Парагвая встретятся в рамках товарищеского матча в понедельник, 25 марта. Игра состоится в Москве на стадионе «ВТБ Арена» в Москве, Россия. Начало — в 20.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч сборных России и Парагвай покажет федеральный телеканал «Матч ТВ» и платный канал «Матч! Премьер». Также встречу будет транслировать онлайн-платформа Okko Sport и онлайн-кинотеатр «Кинопоиск». «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию контрольной игры. Следите за ключевыми событиями игр сборной России в матч-центре «СЭ».

Сборная России занимает 38-е место в рейтинге ФИФА. С 2022 года российская национальная команда не играет в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА. В последнем товарищеском матче россияне обыграли команду Сербии — 4:0.

Обновление от 23 марта: Товарищеский матч между сборными России и Парагвая отменен по совместному решению сторон из-за теракта в Московской области. Стороны договорились о том, что игра может состояться в другой период времени.

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