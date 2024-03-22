Корнеев — о разгромной победе над Сербией: «Это именно, то, что мы хотим видеть в исполнении сборной России!»

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу национальной команды в товарищеском матче над Сербией (4:0).

«Считаю, что красная карточка чуть помогла [сборной России], но я бы не стал много говорить о ней. Это был отличный матч сборной России. Надо сделать большой комплимент не только игрокам, но и всему тренерскому штабу. Это именно, то, что мы хотим видеть в исполнении сборной! Молодцы!» — сказал Корнеев «СЭ».

25 марта сборная России проведет товарищеский матч против национальной команды Парагвая. Игра также состоится в Москве на «ВТБ-Арене» и начнется в 20.00 мск.