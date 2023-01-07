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Сегодня, 13:26

Президент «Урала» высказался о совмещении Галактионовым постов в «Локомотиве» и молодежной сборной

Виктория Кравченко
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Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, что думает о возможности совмещения Михаилом Галактионовым работы в клубе и молодежной сборной России.

«Сейчас наша сборная не так много играет. Поэтому у Галактионова будет возможность и следить за молодыми игроками, и проводить сборы с «Локомотивом». Ничего страшного в этом не вижу» — цитирует Иванова Vprognoze.ru.

Галактионов возглавил «Локомотив» в ноябре 2022 года. До этого он совмещал работу в молодежной сборной России и «Нижнем Новгороде».

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10553654-prezident-urala-rasskazal-ob-otnoshenii-k-sovmescheniyu-galaktionovym-postov-glavnogo-trenera-v-lokomotive-i-molodezhnoj-sbornoj.html
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