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Бора Милутинович: «Уважал Черчесова, еще когда он был вратарем. И на ЧМ-2018 он сработал великолепно»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Бора Милутинович.
Фото Global Look Press

Серб Бора Милутинович, рекордсмен чемпионатов мира по числу сборных, с которыми он работал в финальных турнирах (пять, четыре из которых вышли из группы), в интервью обозревателю «СЭ» поделился впечатлениями от игры сборной России на ЧМ-2018 и от работы ее главного тренера Станислава Черчесова.

— Читал очень много книг о России, и мне всегда очень нравилась эта страна, — продолжает Бора. — Помню, как я за «Партизан» сыграл против сборной СССР с Ворониным, Ивановым, Стрельцовым. Великие игроки! И о чемпионате мира в России у меня особенные воспоминания. Хоть вы и проиграли в четвертьфинале по пенальти Хорватии, но проделали колоссальную работу.

— Тренер Черчесов сделал то же, что и вы на домашнем для Мексики ЧМ-1986: у вас обоих был выход в четвертьфинал, и оба проиграли в серии пенальти будущим финалистам: вы — немцам.

— Я его уважал, еще когда он был вратарем. И как тренер на чемпионате мира он великолепно сработал. Мне как сербу, который любит Россию, было приятно смотреть.
Знаю, что русские перед турниром играли много тренировочных матчей. Это мой метод! Причем мне удавалось их играть много, очень много. С Мексикой мы провели 64 игры! Путешествовали по всему миру. Помню, как в Ленинграде проиграли 0:3 сборной СССР. Но ни это, ни другие поражения нас не сбили с пути.

Бора Милутинович. «Пошел бы в Россию пешком!» Легенда ЧМ — о Черчесове, Хиддинке и Эскобаре

Станислав Черчесов
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