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6 января, 23:10

Чинквини: «Надеюсь, что сборная России сможет сыграть на ЧМ-2026»

Виталий Косик
Корреспондент
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Экс-менеджер «Зенита» Оресте Чинквини надеется, что сборная России сможет сыграть на чемпионате мира-2026.

«Я очень надеюсь, что скоро все происходящие события закончатся и команды вернут в соревнования. Это было бы отличным решением. И я очень надеюсь, что сборная России сможет принять участие в чемпионате мира-2026. Переход в Азию? Это не конец российского футбола. Но, азиатские турниры как раз не будут родными для России, это совсем другое. Нам нужно непременно оставаться в Европе», — приводит слова Чинквини «РБ Спорт».

Ранее РФС совместно с УЕФА создал рабочую группу по возвращению клубов и сборных в официальные международные турниры.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/oreste-chinkvini-ochen-nadeyus-chto-sbornaya-rossii-smozhet-sy-grat-na-chm-2026/
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