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Сегодня, 15:51

Президент УЕФА Чеферин оценил вероятность исключения РФС из организации

Карен Саркисян
Корреспондент
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Александер Чеферин.
Фото Reuters

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин ответил на вопрос о том, рассматривается ли возможность исключения Российского футбольного союза (РФС) из организации.

«Существует много факторов, которые влияют на это, — приводит слова Чеферина ТАСС. — День за днем ситуация меняется. Я бы не стал главой УЕФА, если бы первым делом выступил перед СМИ после исполкома или генеральной ассамблеи».

Напомним, что 28 февраля Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.

Источник: https://tass.ru/sport/14312739
Футбол
РПЛ
РФС
Александер Чеферин
УЕФА
ФИФА
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