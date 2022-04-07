Президент УЕФА Чеферин оценил вероятность исключения РФС из организации

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин ответил на вопрос о том, рассматривается ли возможность исключения Российского футбольного союза (РФС) из организации.

«Существует много факторов, которые влияют на это, — приводит слова Чеферина ТАСС. — День за днем ситуация меняется. Я бы не стал главой УЕФА, если бы первым делом выступил перед СМИ после исполкома или генеральной ассамблеи».

Напомним, что 28 февраля Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.