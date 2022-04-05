РФС отозвал иск в CAS о переносе матча отбора ЧМ-2022

Во вторник, 30 марта, Российский футбольный союз отозвал один из исков к Арбитражному спортивному суду в Лозанне (CAS), сообщает служба коммуникаций РФС.

Это связано с тем, что ранее суд не удовлетворил ходатайство РФС о переносе матчей отборочного турнира чемпионата мира на более поздний срок. Отозванный иск имел отношение только к матчам отбора к ЧМ-2022. Это значит, что он утратил актуальность.

При этом основные требования о допуске сборных команд России к участию во всех международных матчах под эгидами ФИФА и УЕФА, в том числе чемпионатах мира, по-прежнему содержатся в других исках к организациям, рассмотрение которых по существу начнется в CAS в ближайшее время.

В конце февраля ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок. РФС пытается оспорить эти решения в Спортивном арбитражном суде.

23 марта президент РФС Александр Дюков сообщил, что рассмотрение апелляций в CAS намечено на апрель-май.

31 марта в Дохе (Катар) прошло заседание конгресса, на котором было принято решение приостановить членство федераций Пакистана, Зимбабве и Кении. Вопрос о приостановке членства Российского футбольного союза (РФС) не рассматривали.