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Президент УЕФА Чеферин прокомментировал желание России провести Евро-2028 или Евро-2032

Карен Саркисян
Корреспондент
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Александер Чеферин.
Фото AFP

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин прокомментировал подачу Российским футбольным союзом (РФС) заявки на проведение чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов.

«Комментарий по заявке России на Евро-2028 и Евро-2032? Любые заявки, заявка Великобритании или любая другая. Но мы это обсуждаем. Скоро вы получите ответ», — приводит слова Чеферина ТАСС.

23 марта УЕФА подтвердил получение заявления РФС о заинтересованности в проведении чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов. Выборы стран — хозяек турниров состоятся в сентябре 2023 года. Также на проведение Евро-2028 претендуют совместно Великобритания и Ирландия, а на проведение Евро-2032 — Италия и Турция.

28 февраля Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.

Источник: https://tass.ru/sport/14312863
Футбол
РФС
Александер Чеферин
УЕФА
ФИФА
Чемпионат Европы по футболу
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