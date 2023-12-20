Дюков о словах Карпина: «Никто не говорит, что Головин остановился бы в развитии в России»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков отреагировал на слова Карпина, что молодым игрокам стоит уезжать в Европу.

«Как руководитель РФС я заинтересован, чтобы у нас были сильные соревнования на территории России. Никто не говорит, что тот же Головин остановился бы в развитии в России», — сказал Дюков.

Карпин посоветовал российским футболистам уезжать в европейские чемпионаты из РПЛ, после того как сборная России сыграла вничью с Катаром (1:1) в товарищеском матче.