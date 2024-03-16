Сборная России попросила «Карабах» отпустить Лунева из клуба пораньше

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, что голкипер «Карабаха» Андрей Лунев может приехать в расположение национальной команды уже в ближайшее время.

Сборная России уже начала подготовку к товарищеским играм с Сербией и Парагваем. Лунев получил вызов в национальную команду, однако на 17 марта у «Карабаха» запланирована встреча чемпионата Азербайджана против «Турана».

«В чемпионате Азербайджана у «Карабаха» большой задел, они лидируют с большим отрывом. Поэтому мы попросили руководство клуба отпустить Андрея раньше. 16 марта ему должны сказать, отпустят его или нет и могут ли они обойтись без него. Если отпустят, то он прилетит раньше», — приводит слова Кафанова «РБ Спорт».

Лунев выступает за «Карабах» с августа 2023 года. За это время он провел за команду 26 матчей, включая 10 игр в Лиге Европы.