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16 марта, 13:12

Сборная России попросила «Карабах» отпустить Лунева из клуба пораньше

Ана Горшкова
Корреспондент
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, что голкипер «Карабаха» Андрей Лунев может приехать в расположение национальной команды уже в ближайшее время.

Сборная России уже начала подготовку к товарищеским играм с Сербией и Парагваем. Лунев получил вызов в национальную команду, однако на 17 марта у «Карабаха» запланирована встреча чемпионата Азербайджана против «Турана».

«В чемпионате Азербайджана у «Карабаха» большой задел, они лидируют с большим отрывом. Поэтому мы попросили руководство клуба отпустить Андрея раньше. 16 марта ему должны сказать, отпустят его или нет и могут ли они обойтись без него. Если отпустят, то он прилетит раньше», — приводит слова Кафанова «РБ Спорт».

Лунев выступает за «Карабах» с августа 2023 года. За это время он провел за команду 26 матчей, включая 10 игр в Лиге Европы.

Источник: РБ Спорт
Андрей Лунев
Сборная России по футболу
ФК Карабах
Виталий Кафанов
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