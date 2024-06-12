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Титов: «Хотел бы увидеть товарищеский матч Россия — Казахстан»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Егор Титов хотел бы увидеть товарищеский матч между сборными России и Казахстана.

«Конечно, хотел бы увидеть товарищеский матч Россия — Казахстан. Не стал бы смотреть на эту игру как на противостояние Карпина и Черчесова, смотрел бы как на очередной интересный матч нашей сборной. Тем более что в Казахстане очень любят российский футбол, следят за ним. Поэтому, думаю, что любой матч этих сборных вызовет аншлаг. Так что почему бы и нет. А то, что там теперь работает Черчесов — тоже хороший знак», — цитирует «РБ Спорт» Титова.

7 июня сборная России провела товарищеский матч против Белоруссии (4:0) в Минске.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/egor-titov-hotel-by-uvidet-tovarishheskij-match-rossiya-kazahstan/
Егор Титов
Футбол
Сборная России по футболу
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